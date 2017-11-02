Прием заявок на конкурс социально значимых проектов в рамках программы «Формула хороших дел» завершен.

Завершился прием заявок на третий ежегодный конкурс социально значимых проектов в рамках благотворительной программы СИБУРа «Формула хороших дел». Конкурсная комиссия приступила к рассмотрению и оценке конкурсных проектов.

В 2017 году на конкурс было подано более 500 заявок из 16-ти городов присутствия компании СИБУР. Лидером по числу присланных заявок второй год подряд является Тобольск Тюменской области. Кроме того, значительный рост заявок продемонстрировали города ХМАО и ЯНАО.

Традиционно наиболее популярной темой заявок остается спорт и здоровый образ жизни – по данному направлению зарегистрировано более 30% заявок. Далее следуют развитие городов и образование и наука.

«В 2017 году мы провели детальный анализ социальных проблем в наших регионах, по итогам которого были внесены изменения в регламент конкурса, в том числе обозначены более конкретные задачи по отдельным направлениям на следующий год. Реакция наших участников и готовность предлагать соответствующие проекты говорит о том, что есть желание не просто делать хорошие дела, но и повышать эффективность нашего сотрудничества в интересах развития городов», - отметил Станислав Каспаров, руководитель направления поддержки инвестиционной деятельности и социальной политики СИБУРа.

Итоги конкурса будут подведены до конца 2017 года, объявление победителей запланировано после новогодних праздников. (Подробная информация о программе доступна на сайте www.formula-hd.ru).