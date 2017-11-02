МТС идет по селам Кубани

ПАО «МТС», ведущий телекоммуникационный оператор в России, впервые запустил голосовые услуги связи и мобильный интернет 3G еще в 12 малых населенных пунктах Кубани. Специальную программу по цифровизации малых и отдаленных населенных пунктов МТС реализует в рамках инвестиционного соглашения с администрацией Краснодарского края. В общей сложности, качественной голосовой связью и скоростным интернетом получили возможность пользоваться еще свыше 14 000 жителей Кубани.

За последние три месяца сеть МТС появилась в станицах Куринская, Новогражданская, Новолокинская, Новопетровская, поселках Зарождение, Прогресс, Жемчужный, Цыпка, хуторах Красная Горка, Греческий Краснодарского края. Также услуги сети стали доступны в аулах Ходзь, Бжедугхабль республики Адыгея. Самый малочисленный населенный пункт на карте нового покрытия насчитывает 226 жителей, самый крупный населенный пункт социального проекта МТС – до трех тысяч человек. В большинстве указанных населенных пунктов мобильный интернет появился впервые. При этом в Новогражданской и Цыпке до прихода МТС вообще не было мобильной связи. Новые базовые станции в поселках Туапсинского района также позволили обеспечить связью ближайший участок железной дороги между Горячим Ключом и Туапсе.

С начала года в рамках специальной программы МТС уже охвачено связью свыше 30 таких населенных пунктов. Наибольшее число поселков и хуторов, где появилась связь МТС, сосредоточено в Темрюкском, Туапсинском и Апшеронском районах.

«МТС продолжает социальный проект, направленный на предоставление равных возможностей своим абонентам. Это непростая и очень точечная работа по каждому поселку, зачастую требующая больше внимания и времени, чем стандартные проекты по развитию сети. Но мы видим, что за каждым таким селом или аулом стоят сотни жителей, которые ничуть не меньше, а зачастую и больше, чем горожане нуждаются в полноценных услугах связи. Наша компания планирует развивать этот проект и дальше: в общей сложности, мы собираемся за два года обеспечить связью не менее 100 таких населенных пунктов на Кубани», - отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.