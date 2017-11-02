Владимир Путин объявил благодарность Николаю Гриценко

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил благодарность секретарю регионального отделения партии «Единая Россия», первому заместителю председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Николаю Гриценко за активное участие в общественно-политической жизни российского общества.

Региональный политический совет «Единой России» тепло и сердечно поздравляет секретаря регионального отделения Партии с важным событием − объявлением благодарности Президента Российской Федерации: «За многие годы политической и законотворческой деятельности Николай Павлович накопил огромный опыт, который сегодня помогает принимать правильные управленческие решения, и его мнение признается как экспертное по многим общественно-политическим вопросам. Своим умением видеть перспективу, быть откровенным и при этом не терять поддержку кубанцев Николай Павлович заслужил самое широкое, действительно, народное признание», − отмечают однопартийцы.

Николай Павлович Гриценко уже много лет возглавляет Краснодарское региональное отделение партии «Единая Россия», имеет ученую степень «Кандидат исторических наук». За многолетнюю трудовую и законотворческую деятельность удостоен звания «Заслуженный экономист Кубани» и высокого звания «Герой труда Кубани».