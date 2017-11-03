Денежные переводы Western Union будут доступны в 32 тыс. отделений Почты России

Western Union, мировой лидер в сфере денежных переводов и платежных услуг, и Почта России, федеральный оператор почтовых и финансовых услуг, расширяют сотрудничество, увеличивая сеть отделений, в которых доступны денежные переводы Western Union, на 10 000 отделений – до 32 000 точек. Дополнительные отделения расположены как в городах, так и небольших населённых пунктах российских регионов и соединяют клиентов с более чем 500 000 пунктами обслуживания в более чем 200 странах и территориях1.

«Western Union и Почта России успешно сотрудничают более 10 лет, предоставляя миллионам клиентов услуги отправления и получения денежных переводов со всего мира. Мы гордимся укреплением этого партнерства, предлагая наш сервис в большем количестве отделений Почты России», – сказал Андрей Агеев, генеральный директор Western Union в России и СНГ. – Расширение сети пунктов обслуживания – часть нашей стратегии, которая усиливает способность Western Union связывать цифровой и физический миры, сочетая наше онлайн-присутствие в более чем 40 странах с сетью пунктов обслуживания, в которых доступны выплаты наличными, в более чем 200 странах и территориях мира, а также с возможностью отправлять деньги на миллиарды банковских счетов в более чем 50 стран», – отметил Агеев.

«В отличие от внутрироссийских почтовых переводов, объем которых быстро смещается в цифровой сегмент, международные денежные переводы без открытия счета остаются для нас точкой роста в традиционной модели – обслуживание клиентов в почтовых отделениях. Мы планируем постепенное увеличение доли на рынке переводов в страны СНГ. Расширение партнерства с Western Union – шаг в этом направлении», – рассказал заместитель генерального директора Почты России по финансовому бизнесу Владимир Салахутдинов.

Данное обновление продолжает долгосрочное сотрудничество, которое началось между компаниями в 2006 году. Расширение партнерства направлено на выполнение важной инфраструктурной и социальной миссии: дать отправителям – часто кормильцам семьи – больше возможностей для помощи своим близким, которые теперь могут получить жизненно необходимую финансовую поддержку в шаговой доступности.

Чтобы отметить обновление сотрудничества, до 31 декабря клиенты Почты России будут получать двойные баллы MyWU за каждый денежный перевод Western Union. MyWU – это программа лояльности Western Union, которая предоставляет один бонусный балл за каждый рубль оплаченной комиссии. Баллы обмениваются на скидку на плату за последующие переводы. Максимальный размер скидки на плату за денежные переводы составляет 50%.