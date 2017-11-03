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Главой департамента информатизации и связи Кубани стал Евгений Юшков

Пятница, 03 ноября 2017 08:59
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Соответствующее распоряжение подписал глава региона Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Как сообщали Юга.ру, в отношении бывшего руководителя департамента информатизации и связи Краснодарского края Игоря Скобелева возбудили уголовное дело. По данным краевого УФСБ, во время реализации государственной программы Краснодарского края «Информационное общество Кубани» Скобелев заключил госконтракт с аффилированной компанией и не сообщил о конфликте интересов. Скобелев стал руководителем краевого департамента в июле 2016 года. Об увольнении чиновника стало известно 31 августа. Предыдущий глава ведомства Дмитрий Розевика уволился по собственному желанию. Он возглавлял департамент с августа 2014 года.

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