Главой департамента информатизации и связи Кубани стал Евгений Юшков

Соответствующее распоряжение подписал глава региона Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Как сообщали Юга.ру, в отношении бывшего руководителя департамента информатизации и связи Краснодарского края Игоря Скобелева возбудили уголовное дело. По данным краевого УФСБ, во время реализации государственной программы Краснодарского края «Информационное общество Кубани» Скобелев заключил госконтракт с аффилированной компанией и не сообщил о конфликте интересов. Скобелев стал руководителем краевого департамента в июле 2016 года. Об увольнении чиновника стало известно 31 августа. Предыдущий глава ведомства Дмитрий Розевика уволился по собственному желанию. Он возглавлял департамент с августа 2014 года.