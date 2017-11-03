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В Краснодаре в «Ночь искусств» продлят работу общественного транспорта

Пятница, 03 ноября 2017 09:06
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В Краснодаре в субботу пройдет акция "Ночь искусства". Для удобства посетителей некоторые троллейбусы и автобусы проработают до пяти утра.

В Краснодаре четвертого ноября пройдет День народного единства и акция "Ночь искусства". В мероприятии примут участие все театры, музеи, выставочные залы и библиотеки города. Информацию об этом сообщают местные СМИ.

В связи с этим власти Краснодара решили продлить работу общественного транспорта до часа ночи. Изменения в графике движения коснутся маршрутов, которые проходят через центр города. Планируется, что некоторые автобусы, троллейбусы и трамваи будут работать до пяти утра включительно.

Расписание движения маршрутов жители Краснодара смогут найти на сайте трамвайно-троллейбусного управления города.

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