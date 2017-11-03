СМИ России: правительство отказалось от налоговой реформы

Налоговая реформа в России может вызвать эффект домино, пишут "Ведомости". После года споров правительство вероятнее всего предложит сохранить действующую систему, рассказали газете четыре чиновника финансово-экономического блока. Как считает один из них, президенту могут посоветовать оставить все как есть.

Газета напоминает, что единственным активно обсуждавшимся вариантом реформы был налоговый маневр - снижение страховых взносов и повышение НДС до 22%. И хотя эта идея официально не отвергнута, она встретила сопротивление социального блока, поддержки не получила и, по сути, умерла, объяснил изданию один из чиновников.

Среди причин - маневр привел бы к изменениям в пенсионной системе. Пришлось бы менять ее структуру, источники финансирования пенсионных выплат. А вот достичь "обеления рынка труда" с его помощью вряд ли бы удалось. Этого можно добиться мерами налогового контроля, например, с помощью новых онлайн-касс, признает один из экспертов.

Остаются два варианта, рассказал собеседник "Ведомостей": обтекаемо написать в докладе о необходимости снизить нагрузку на труд, повысив взамен косвенные налоги, либо ограничиться точечной настройкой - уже одобренными или даже предусмотренными трехлетним бюджетом мерами.

Больше всего от маневра должны были выиграть секторы госуправления, бюджетники и сельское хозяйство, оценивал Минфин, а проиграть - строительство, добыча и частные услуги.