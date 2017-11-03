Кубанские сторонники «Единой России» обсудили механизмы правовой защиты владельцев недвижимости

В Краснодаре прошло заседание «Клуба сторонников партии «Единая Россия» по теме: «От хостелов до апартаментов: доступное жилье как фактор развития внутренней миграции и туризма»

В нем приняли участие председатель Регионального координационного совета сторонников Партии, член фракции «Единой России» в городской Думе Краснодара Борис Крупнов, член фракции партии «Единая Россия» в Законодательном Собрании Краснодарского края Татьяна Рой, координаторы партийных проектов, представители местных отделений Партии.

Участники отметили, что на Кубани более 2/3 отдыхающих снимают номера в жилых домах. Данный тип размещения распространен в курортных зонах, так как является наиболее экономически доступным.

«Главной особенностью является то, что во многих таких домах зарегистрированы и постоянно проживают хозяева, которые сдают в краткосрочную аренду свободные комнаты отдыхающим. При этом в последнее время в отношении владельцев жилых домов, сдающих часть помещений, были составлены протоколы об административном нарушении по части 1 статьи 8.8 КоАП РФ «За использование земельного участка не в соответствии с видом разрешенного использования», - рассказала генеральный директор некоммерческой автономной организации «Курорт экспертиза» Ирина Пожидаева.

Участники заседания отметили, что необходимо тщательно разработать систему налогообложения. Это связано с тем, что некоторые из арендаторов сдают жилье только в летний период, другие же занимаются предпринимательской деятельностью круглогодично, предоставляемые услуги по размещению у разных собственников жилья также разные.

«Необходимо создать льготный режим налогообложения, который бы устраивал собственников жилья и позволил бы вывести этот бизнес из тени», - сказал Борис Крупнов.

Участники отметили, что одной из актуальных тем также является содержание хостелов. Данный тип жилья отличается от мини-отелей многоместным размещением и, как следствие, более низкими ценами. Однако, многие арендаторы открывают хостел на базе собственной

квартиры. При этом не учитывается то, что жителям других квартир такое соседство может не понравиться.

По итогам круглого стола была подготовлена резолюция, которая будет направлена в Центральный координационный совет сторонников партии «Единая Россия».

* Отметим, что проблематика доступного жилья затрагивает не только вопросы правовой защиты владельцев недвижимости, но и делает акцент на уровне качества услуг, предоставляемых арендаторами.