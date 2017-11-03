РЭУ «Таманский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» улучшает работу систем водоснабжения

В рамках плановых мероприятий по улучшению обеспечения населения Таманского полуострова качественной питьевой водой специалисты ремонтно-эксплуатационного управления «Таманский групповой водопровод» государственного унитарного предприятия Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» выполнили работы по установке редукторов давления на водоводе в поселках Сенной, За Родину и хуторе Соленом, где постоянно проживает более пяти тысяч жителей. Регуляторы давления воды автоматически обеспечивают постоянное рабочее давление в сети водоснабжения, тем самым не допускают избыточного напора в водопроводе. Дополнительно редукторы гасят гидравлические удары и предохраняют от выхода из строя измерительные устройства, а также запорную и регулирующую арматуру.

«Регуляторы давления воды являются неотъемлемой составляющей водопроводной системы и используются в постоянном режиме, положительно влияя на качество услуг водоснабжения для наших абонентов. Проведенные работы повысят надежность системы водоснабжения», - отметил Анатолий Горбенко, начальник РЭУ «Таманский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс».