За незаконное нахождение в приграничном районе Сочи четверо граждан республики Армения отправятся на родину. Такую меру административного воздействия в отношении иностранных граждан избрал Адлерский районный суд накануне.

Любопытно, что иностранцы были осведомлены о правилах, которые действуют в приграничье. Более того, все они подали документы на оформление пропусков в пограничную зону. По неустановленным причинам дожидаться их выдачи мигранты не стали. Они прибыли в поселок Веселое с целью трудоустройства на строительной площадке коммерческого жилья и сняли в непосредственно близости от нее дом для постоянного проживания. Нелегалов выявили днем позднее сотрудники ближайшего пограничного отделения.

В отношении задержанных пограничники составили необходимые процессуальные материалы и доставили их в Адлерский районный суд. Всех жителей Республики Армения судья привлек к административной ответственности по части 1 статьи 18.2 КоАП РФ и принял решение о выдворении всех зарубежных гостей из России. Для исполнения постановления суда граждане переданы судебным приставам.

Подробную информацию о порядке оформления документов, дающих право на беспрепятственное пребывание в пограничной зоне Краснодарского края, можно получить по адресу: г. Сочи, ул. Театральная, 5, или по телефону: 8 (862) 266 88 57. Кроме этого, граждане могут самостоятельно оформить пропуск на официальном сайте Федеральной службы безопасности Российской Федерации, либо воспользовавшись интернет-порталом Gosuslugi.ru.