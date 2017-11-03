Должник остался без ворот

Должник из станицы Динской Краснодарского края лишился… кованых ворот.

Гражданин задолжал 4 физическим лицам и государству. Общая сумма долга превысила миллион рублей. Как это нередко бывает, речи о добровольной оплате в данном случае не шло. Судебный пристав-исполнитель Динского районного отдела Управления ФССП России по Краснодарскому краю Александр Муковников предпринял весь комплекс предусмотренных законом мер, но ситуация с места не сдвинулась. Более того, гражданин, живущий по принципу: «Ни в чём себе не отказывай», прибегал к разнообразным уловкам, чтобы уклониться от уплаты долга.

После того, как судебный пристав составил акт описи и ареста принадлежащих станичнику стройматериалов, тот вдруг изъявил желание исполнить решение суда. Гражданин заявил ходатайство о предусмотренной законом самостоятельной реализации имущества. Возможность была предоставлена, но очень скоро выяснилось, что это всего лишь уловка. Время шло, а неплательщик не собирался реализовывать имущество.

Среди фигурировавших в акте описи и ареста стройматериалов особое место занимали ворота и калитка с элементами ковки. Изделие красивое и недешевое. Ворота были установлены на входе во двор станичника, и, по всей видимости, именно этот факт убедил его в собственной безнаказанности. Несмотря на неоднократные предупреждения судебного пристава Муковникова, гражданин пребывал в полной уверенности: передать ворота на реализацию невозможно. Их даже снять весьма непросто.

Ситуация прервалась для должника внезапно. Видя откровенное нежелание гражданина искать конструктивный путь решения проблемы, судебный пристав приступил к принудительной передаче имущества на реализацию. Для ворот с калиткой пришлось вызывать автокран-манипулятор. Демонтаж происходил в присутствии многочисленных зрителей – соседей неплательщика.

Исполнительные действия проведены в полном соответствии с законодательством, и в ближайшее время арестованные стройматериалы – в том числе и ворота с калиткой – обретут новых хозяев.