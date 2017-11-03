Микрофинансовые организации ЮФО и СКФО за полгода выдали 6 млрд рублей займов

Размер портфеля микрозаймов, сформированного МФО Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по итогам первого полугодия 2017 года, составил 7,8 млрд рублей.

В ЮФО за январь-июнь текущего года было выдано 5 млрд рублей микрозаймов. Лидеры: Ростовская область – 2,8 млрд рублей, Краснодарский край – 1,2 млрд рублей и Астраханская область – 406 млн рублей.

Микрофинансовые организации СКФО предоставили почти 1 млрд рублей займов. В том числе 467 млн рублей в Ставропольском крае, 173 млн рублей в Республике Северная Осетия-Алания и 144 млн рублей в Чеченской республике.

Увеличение спроса на микрозаймы связано с динамикой среднерыночных значений их полной стоимости (ПСК). По основным категориям потребительских микрозаймов ПСК снижается, микрозаймы становятся более доступными для потребителей. В частности, среднерыночное значение ПСК так называемых займов до зарплаты (на срок до 1 месяца на сумму до 30 тыс. рублей) во 2-м квартале 2017 года снизилось на 5,8 п.п. по отношению к значению за аналогичный период прошлого года. ПСК по микрозаймам на срок более года и на сумму свыше 100 тыс. рублей за год сократилась на 10,5 п.п.

Также стимулируют спрос изменения законодательства о микрофинансовой деятельности, инициированные Банком России, и направленные на снижение уровня закредитованности граждан. Так, с 1 января 2017 года снижен предельный размер процентов, начисляемых МФО гражданам по микрозаймам со сроком возврата не более 1 года, до трехкратного размера от суммы выданного займа.

В ЮФО по данным на 1 июля зарегистрировано 196 МФО, в том числе 193 МКК и 3 МФК (всего по стране на конец июня действовали 42 МФК – говорится в обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов за II квартал). Больше всего микрофинансовых организаций в Ростовской области и Краснодарском крае – 66 и 58 соответственно, на третьем месте Волгоградская область – 25 МФО. В СКФО зарегистрирована 61 организация – все МКК. Тройка лидеров по количеству МФО на Северном Кавказе: Республика Северная Осетия-Алания – 15 МФО, Ставропольский край – 14, Чеченская республика – 12.

Напомним, сейчас в России существует два вида микрофинансовых организаций: микрофинансовая компания (МФК) и микрокредитная компания (МКК). МФК могут привлекать займы от физических лиц (на сумму не менее 1,5 млн рублей), предоставлять потребительские микрозаймы физлицам (до 1 млн рублей) и юрлицам (до 3 млн рублей), выпускать облигации. МКК имеют право предоставлять потребительские микрозаймы физлицам (до 500 тыс. рублей) и юрлицам (до 3 млн рублей), при этом они не вправе привлекать займы от физических лиц (кроме собственников компании) и выпускать облигации.

Микрофинансовые и микрокредитные компании должны состоять в государственном реестре, который ведет Банк России. Госреестр МФО публикуется на сайте Банка России. Статус МКК или МФК должен отражаться в названии компании. Кроме того, микрофинансовые и микрокредитные компании должны быть членами саморегулируемых организаций (СРО). Надзор за деятельностью МФК осуществляет непосредственно Банк России, а надзор за деятельностью МКК – СРО. Банк России в свою очередь следит за исполнением СРО контрольных функций.

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