В Армавире руководитель организации предстанет перед судом по обвинению в невыплате заработной платы

Следственным отделом по городу Армавиру СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении временного генерального директора ОАО «Специальное конструкторское бюро испытательных машин», обвиняемой в полной невыплате заработной платы работникам предприятия свыше двух месяцев (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

По версии следствия, руководитель предприятия, основным видом деятельности которого являются научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, в период с сентября 2015 года по январь 2017 года не выплачивала в полном объеме заработную плату 58 подчиненным работникам. В результате задолженность по зарплате перед ними превысила 11,4 миллионов рублей. При этом у руководителя имелась реальная возможность для погашения указанной задолженности, но данные деньги она использовала на иные нужды предприятия.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.