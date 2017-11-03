«Краснодар Водоканал» не будет предоставлять услуги самовольщикам

В рамках мероприятий по выявлению и пресечению незаконных подключений к сетям водоснабжения и водоотведения, специалисты «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») провели рейд по отключению самовольщиков.

Осуществление физическими или юридическими лицами врезки в сети водоканала без заключения с предприятием договорных отношений по присоединению к сетям или по потреблению услуг водоснабжения и водоотведения попадает под определение «самовольные» подключения.

В целях предотвращения бездоговорного пользования коммунальными услугами специалисты водоканала постоянно ведут работу по выявлению незаконных врезок. По результатам таких мероприятий с нарушителями проводится разъяснительная работа о необходимости заключения договоров, а также взыскивается ущерб, нанесенный неправомерными действиями данных граждан. До момента оформления потребителем документации на присоединение, предприятие имеет право огранить или полностью отключить услуги.

На это раз отключение услуг водоснабжения и водоотведения было произведено на автомойке по улице Бабушкина, 67, в частном домовладении в переулке Есенина и в гостинице по улице Васнецова, 19.

«В краснодарском водоканале разработана целая программа мероприятий по сегментированию объектов, подлежащих сверке с данными биллинговых программ, осуществляющих учет абонентов, - говорит генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал» Дмитрий Павлюченко. - Проверяется наличие разрешительной документации на присоединение к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения различных застройщиков. Действия физических или юридических лиц, незаконно присоединившихся к сетям водоканала, наносят существенный материальный ущерб предприятию и влияют на качество услуг водоснабжения и водоотведения, предоставляемых нашим абонентам. Поэтому борьба с самовольными подключениями является одной из приоритетных задач водоканала. Кроме того, выявление незаконных врезок позволит существенно сократить потери воды, являющиеся ключевым показателем деятельности компании».

Оформление присоединения к сетям водоснабжения и водоотведения на предприятии осуществляет специальное структурное подразделение - отдел подключения новых абонентов. Подробную информацию об этой процедуре и времени работы отдела можно узнать на сайте предприятия www.krasnodarvodokanal.ru в разделе «Для абонентов», а также по телефону информационно-справочной службы предприятия 8 (861) 217-03-33.

ООО «Краснодар Водоканал» информирует жителей г. Краснодара о том, что любые сведения о фактах самовольных подключений объектов к сетям водоснабжения и водоотведения, а также о незаконном пользовании сетями, граждане могут сообщать по телефону «горячей линии» Службы безопасности ООО «Краснодар Водоканал»: 8 (861) 226-97-48.