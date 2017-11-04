В Темрюкском районе бывший глава Голубицкого сельского поселения подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями

Следственным отделом по Темрюкскому району краевого управления СКР возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы Голубицкого сельского поселения, который подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.2 ст.285 УК РФ).

По версии следствия, осенью 2016 года между поселением и местным жителем был заключен договор мены, предусматривавший предоставление ему в собственность земельного участка взамен изъятого для муниципальных нужд. Вместе с тем, рыночная стоимость передаваемого участка была завышена, а передаваемого наоборот, занижена. Заключая договор, бывший глава знал, что указанный гражданин является родственником сотрудницы администрации поселения и что подлежащие обмену земельные участки различны в цене. Впоследствии данный договор судом признан ничтожным. Данный факт был выявлен в ходе прокурорской проверки.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.