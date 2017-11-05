На Кубани в акции «Ночь искусств» приняли участие 260 тыс. человек

Соответствующее сообщение сегодня, в воскресенье, 5 ноября, опубликовала пресс-служба Минкульта региона.

По данным ведомства, на Кубани прошли выставки, мастер-классы, экскурсии, квесты, концерты, открытые репетиции, творческие встречи, интерактивные игры, а также интеллектуальные викторины и кинопоказы.

Всего в рамках данной акции в Краснодарском крае прошло 2 772 мероприятия, в которых приняли участие 262 500 человек.

Как сообщают чиновники, программа "Ночи искусств" была рассчитана на людей всех возрастов и интересов.