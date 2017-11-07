Олимпийский чемпион Тагир Хайбулаев: «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ СОПЕРНИК – ТЫ САМ!»

- И лишь сверкнули монгольские пятки! - восторженно кричали комментаторы на Олимпиаде 2012 года в Лондоне. В финальном матче российский дзюдоист Тагир Хайбулаев уверенно одержал вверх над одним из самых сильных спортсменов планеты – олимпийским чемпионом Пекина Найданом Тувшинбаяром. Иппон! Чистая победа! Поэтому, спустя четыре года, к выступлению Тагира на Олимпиаде в Рио было приковано особое внимание. Помешали накопившиеся за годы тренировок травмы. Россиянин не смог пройти дальше первого раунда. Чтобы пережить неудачу олимпийский чемпион взял паузу в соревновательной карьере. Сегодня он передает опыт юношам из сборной команды России. И думает об открытии собственной школы в родной Самаре. Для этого дзюдоист приехал в Сочи на учебу. Он стал одним из участников курсов, организованных Фондом поддержки олимпийцев России и Российским Международным Олимпийским Университетом (РМОУ). О планах на следующую Олимпиаду и зачем олимпийцу спортивный менеджмент Тагир Хайбулаев рассказал нашему корреспонденту в кампусе, созданном компанией «Юниверсити Плаза».

- Тагир, приятно видеть вас в Сочи. Правда, обычно вы приезжаете на спортивные сборы…

- Действительно, в Сочи бываю довольно часто. Здесь есть две прекрасные базы для тренировок дзюдоистов – «Юг Спорт» и центр Александра Карелина. Но пока у меня перерыв в спортивной карьере. Решил не терять времени, пройти курсы по спортивному менеджменту для атлетов, завершающих выступления. После Олимпиады в Лондоне начал задумываться о создании собственной школы. Поэтому с удовольствием принял предложение Совета спортсменов при Олимпийском Комитете и Фонда поддержки Олимпийцев России приехать на учебу в Сочи. Я закончил Самарский государственный экономический университет по юридической специальности. На курсах РМОУ было интересно узнать все аспекты управления спортивными объектами. Сегодня в России строится много залов и дворцов. Как сделать, так чтобы они не были убыточными, чтобы их содержание не висело тяжким грузом на бюджете города или региона? Очень понравились практические занятия. На одном из них мы посетили базу подготовки сборных команд России «Юг Спорт». На практике узнал, как привлекать на объекты спортивные команды. Уверен, что все эти знания пригодятся для создания собственной школы.

- То есть вы решили перейти из спортсменов в управленцы? О выступлении на Олимпиаде в Токио в 2020 году не думаете?

- Если честно, решения пока не принял. Очень тяжело пережил свое поражение в Рио. Зол был на себя ужасно, не обращал внимание на

накопившиеся травмы, не смог в лучшей форме подойти к выступлению. Так что пока взял небольшую паузу. Тренировки, конечно не бросаю. К тому же помогаю штабу сборной команды России и нашему тренеру Энцио Гамбе готовить юношеский состав команды. Это почти 70 спортсменов.

- Как оцениваете сегодня силы российских дзюдоистов?

- Уровень россиян в этом виде спорта сегодня очень высокий, особенно у юношеских команд. На последних Чемпионатах Европы и мира они взяли много наград. Сложнее выступать во взрослой сборной – очень высокая конкуренция. Дзюдо популярно во многих частях света, в международную федерацию входят более 200 стран. В нашем виде спорта есть чемпионы мира даже из Колумбии, США, Аргентины, не говоря уже о Японии и других азиатских странах.

- Кто самый сильный соперник для наших дзюдоистов на ваш взгляд?

- Дзюдо это не просто вид спорта, это философия, стиль жизни. Поэтому, думаю, что самый сильный соперник – это ты сам.

- А Владимир Владимирович? Он ведь тоже дзюдо увлекается…. Не хотели бы с ним сразиться?

- Президент, действительно уделяет очень много внимания развитию дзюдо. Владимир Владимирович часто приходит на дзюдо, к нам на тренировки, поэтому у нас бывает возможность с ним спарринговать. Техника у него очень хорошая. Конечно, внимание Президента обеспечивает интерес к нашему виду спорта. Сегодня в России одни из самых лучших условий для подготовки дзюдоистов. В Сочи – две базы, очень замечательно здесь зимой тренироваться, климат позволяет, а туристов поменьше. Есть база в Челябинске, есть центр дзюдо в Тюмени, в Кемерово. Недавно мы провели первые сборы в Казани. После Чемпионата мира по футболу планируется создать Центр единоборств в Самаре. Так что условия для подготовки новых олимпийских чемпионов – отличные.

- Сами помните, как пришли в этот спорт?

- Конечно. Дзюдо я начал заниматься в 11 лет. Мы из Дагестана переехали в Самару. Рядом с домом был стадион «Динамо», где я, кстати, до сих пор тренируюсь. Секцию вел замечательный тренер Николай Федорович Петров. Меня очень поддерживал отец Камал Газиевич. Он когда-то сам серьезно борьбой занимался, показывал успехи, но возможности тренироваться не было. Семья его жила небогато и в доме нужен был помощник, какой уж тут спорт. Поэтому когда отец увидел, что мне нравится дзюдо, был очень рад.

- Сегодня вы, наверное, для многих мальчишек – кумир. А кто вас мотивировал на тренировки?

- После Олимпийских игр в Лондоне мы с друзьями по команде - Мансуром Исаевым и Арсеном Галстяном, также взявшими «золото», решили провести несколько «олимпийских» уроков. И не случайно. Когда ребенок видит, что олимпийские чемпионы – такие же люди, как и он, понимает, что может многое. Это здорово мотивирует на тренировки и занятия спортом. Прекрасно помню, как был мальчишкой. До дзюдо я занимался борьбой и моим кумиром был Александр Карелин. Однажды мы поехали на турнир в Новосибирск. У меня был огромный плакат. Таскал его с собой повсюду, искал Карелина. Потом плакат с его автографом очень долго висел у меня на стене. А на Олимпиаде в Лондоне Александр Карелин сам подошел меня поздравить. Я ему про плакат и автограф напомнил, посмеялись, конечно.

- Раскройте секрет для подрастающего поколения – как стать олимпийским чемпионом.

- Очень этого захотеть. И добиваться. Потому что за тем, что ты выходишь на татами и выигрываешь - стоит тяжелый труд. Когда к Олимпиаде в Лондоне готовился – 300 дней в году на сборах проводил. И так четыре года. Но это того стоило!

Ирина СИЗОВА