В Краснодаре трамваи вновь начали ходить по улице Садовой‍

Ремонт Садового моста в Краснодаре завершён примерно на 50 процентов. Об этом рассказал директор МКУ "Единая служба заказчика" Артём Аганов, который пояснил также, что разработанный график работ полностью соблюдается, и к середине декабря планируется открыть автомобильное движение на трёх полосах моста по правой стороне - от улицы Промышленной до улицы МОПРа.

Напомним, капитальный ремонт Садового моста в Краснодаре стартовал 11 сентября 2017 года - в этот день движение на путепроводе было полностью перекрыто. Но уже 7 ноября, на несколько дней раньше намеченного срока, по мосту вновь пойдёт общественный транспорт - на свои маршруты вернутся трамваи №3, №20, №21 и №22, которые из-за ремонта ходили по улице Коммунаров. Стоит отметить, что из-за продолжающегося на мосту ремонта, скорость движения вагонов будет ограничена - 15 км/ч.

Полностью работы на Садовом мосту завершатся летом 2018 года.