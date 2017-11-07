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Женщина пострадала при пожаре в трехэтажном доме в Сочи‍

Вторник, 07 ноября 2017 09:17
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Накануне поздним вечером в трехэтажном частном доме в густонаселенном микрорайоне Макаренко произошло возгорание в жилом трехэтажном доме.

Крупный пожар сняли на видео очевидцы и выложили кадры в соцсети. Видно, что среди высоток сильно горит частный дом. Шиферная кровля и стекла от высокой температуры взрывается и слышны крики.

По данным пресс-службы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, площадь пожара составила 150 кв. м. Пожар случился на улице Макаренко, 8/14. При пожаре пострадала женщина, она надышалась дыма.

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