Женщина пострадала при пожаре в трехэтажном доме в Сочи‍

Накануне поздним вечером в трехэтажном частном доме в густонаселенном микрорайоне Макаренко произошло возгорание в жилом трехэтажном доме.

Крупный пожар сняли на видео очевидцы и выложили кадры в соцсети. Видно, что среди высоток сильно горит частный дом. Шиферная кровля и стекла от высокой температуры взрывается и слышны крики.

По данным пресс-службы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, площадь пожара составила 150 кв. м. Пожар случился на улице Макаренко, 8/14. При пожаре пострадала женщина, она надышалась дыма.