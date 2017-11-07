AliExpress начнет доставлять заказы в Россию в срок до 10 дней

Китайский интернет-ретейлер AliExpress (входит в Alibaba Group и работает за пределами китайского рынка) планирует сократить максимальный срок доставки товаров в Россию с 45 до 10 дней благодаря реорганизации схемы доставки. Об этом со ссылкой на компанию сообщает во вторник газета "Коммерсантъ".

Собираться все заказы теперь будут не продавцами, а сотрудниками компании на складах в Китае, отправкой посылок будет заниматься непосредственно AliExpress. Такую схему агрегации товаров ретейлер решил применять после запуска в России также входящей в Alibaba Group торговой площадки Tmall, осуществляющей поставки со складов российских партнеров Alibaba.

Сокращению сроков будет способствовать и запуск чартерной программы, ускоренную доставку AliExpress будет контролировать через собственную логистическую компанию Cainiao и партнеров в России. Доставлять товары будут на самолетах "Почты России" Ту-204-100С. Как сообщили "Коммерсанту" в "Почте России", в преддверии высокого сезона число авиарейсов из КНР в Россию уже увеличено. Партнерские соглашения также заключены с грузовой авиакомпанией AirBridgeCargo и другими перевозчиками.

Таким образом, онлайн-площадка возьмет под контроль всю цепочку отправлений. Как отмечает издание, сокращения сроков доставки заказов следует ожидать уже с 11 ноября.

Ранее "Почта России" сообщала о введенной AliExpress с 10 августа обязательной маркировке всех почтовых отправлений штрих-кодами - по мнению гендиректора "Почты России" по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергея Малышева, присвоение трекинга для отслеживания всем посылкам с товарами интернет-площадки позволит значительно сократить сроки доставки. "К примеру, доставка регистрируемых отправлений от момента сдачи заказа в почтовом отделении почты Гонконга составляет около 6-10 дней", - отмечал Малышев. Тем не менее, как сообщил "Коммерсанту" знакомый с данными AliExpress собеседник, среднее время доставки товара онлайн-площадки сейчас составляет около месяца.

По данным Alibaba Grouop, по итогам I полугодия 2017 года Россия вошла в тройку стран по объему заказов на AliExpress. В Alibaba Group, 86% выручки которой составляет электронная торговля, помимо AliExpress также входят дочерние интернет-площадки Alibaba и Taobao.