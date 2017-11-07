Правительство РФ решило легализовать самозанятых

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Игорю Шувалову вместе с Минэкономразвития и Минтруда проработать идею предоставить самозанятым статус индивидуального предпринимателя без права найма, пишет "Коммерсантъ".

Премьер-министру не понравились крайне низкие темпы легализации самозанятых, которых сейчас в России официально 595 человек.

Идею представил уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ Борис Титов, который предложил предоставить самозанятым статус индивидуального предпринимателя без права найма и возможность работать по патенту с минимальной стоимостью 10 тыс. руб. в год.

Регистрировать самозанятых предлагается в качестве ИП в налоговой службе "фактически в уведомительном порядке".

Как полагает Борис Титов, такая модель крайне удобна самозанятым, поскольку тем самым они будут освобождены от сдачи налоговой и статистической отчетности и выведены из-под законодательства о контроле и надзоре, поскольку работают без касс.

Такой режим было предложено распространить на 45 видов деятельности, включая ремонт жилья, пошив швейных изделий, парикмахерские и косметические услуги, ремонт бытовой техники, услуги дизайнеров и поваров на дому и торговля вразнос.