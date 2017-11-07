Работники завода имени Седина получили зарплату благодаря приставам

Судебные приставы отдела по Западному округу г. Краснодара взыскали 11-миллионную задолженность по заработной плате с одного из крупнейших предприятий Юга России.

Громкая история с взысканием долга с ЗАО «Краснодарский станкостроительный завод имени Седина» подходит к своему финалу. В ходе проведения исполнительных действий судебные приставы предприняли весь комплекс мер, предусмотренных Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Не секрет, что взыскание задолженностей по заработной плате относится к разряду наиболее социально значимых категорий исполнительных производств. Работа, проводимая судебными приставами в этом направлении, на постоянном личном контроле у руководителя Управления ФССП России по Краснодарскому краю А.В. Кумирова.

Для того, чтобы работники предприятия получили честно заработанные деньги, работники Службы Рита Ситникова и Елена Скиба наложили арест на имущество завода.

Только на опись арестованного имущества ушла не одна неделя. В итоге, внушительный список арестованного оборудования был передан на реализацию. Вырученные от продажи средства пошли на погашение долга по заработной плате.

В рамках 110 исполнительных производств взыскателям перечислены в общей сложности 11 миллионов 740 тысяч 672 рубля.