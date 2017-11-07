Расплатился квартирой

Судебный пристав-исполнитель Гулькевичского районного отдела Управления ФССП России по Краснодарскому краю наложил арест на имущество, принадлежащее жителю районного центра.

В рамках договора по ипотеке мужчина взял крупную сумму в ПАО «Сбербанк» под залог недвижимого имущества. Однако он оказался несостоятельным плательщиком. В рамках взыскания долга судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на залоговое имущество.

Согласно материалам исполнительного производства, представители закона обратили взыскание на недвижимость, а именно квартиру. С действиями представителей закона должник был согласен.

Арестованное имущество судебные приставы передали специализированной торгующей организации для последующей реализации, средства от которой должны были поступить на счет взыскателя, однако реализовать недвижимость не удалось. ПАО «Сбербанк» согласился на то, чтобы квартира перешла в его собственность.