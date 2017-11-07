В октябре розничная сеть «Магнит» открыла 6 новых аптек

Торговые точки появились в Краснодарском крае на базе магазинов «у дома» и гипермаркетов компании Новые магазины формата «Магнит Аптека» открылись в Краснодаре, Армавире, Курганинске, Гулькевичи и станице Михайловской. Аптеки площадью от 20 до 80 кв. м. работают на территории действующих магазинов «у дома» и гипермаркетов. Отличительными особенностями формата являются низкие цены, востребованный ассортимент, эффективная современная организация пространства. Ассортимент в среднем насчитывает более 3 500 позиций. Помимо фармацевтики представлены товары из сегмента лечебной косметики, товары для всей семьи, красоты, личной гигиены, детское питание, изделия медицинского назначения, сезонная продукция (репелленты, противопростудные препараты и другие). Фирменный стиль бренда «Магнит Аптека» включает в себя три главные составляющие: семья, здоровье и красота, которые заложены на всех уровнях коммуникации с потребителем, начиная от цветовых решений и заканчивая интерьером. Слоган аптек: «С заботой о вас». Основные цвета в оформлении магазинов — белый, синий и зеленый. Посетители могут легко ориентироваться в ассортименте: указатели зеленого цвета обозначают товары для здоровья, светло-синего — для всей семьи, розового — для красоты. Розничная сеть «Магнит» продолжает тестировать новый формат. Первые 4 аптеки появились в Краснодаре в июле, до конца года планируется открыть 50 новых торговых точек.