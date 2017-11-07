Почта России внедряет онлайн сервис «Личный кабинет отправителя» для отправки письменной корреспонденции

Почта России расширяет возможности «Личного кабинета отправителя». Теперь в нем можно производить предпочтовую подготовку не только посылочной почты, но и письменной корреспонденции. Сервис создан в целях улучшения качества оказываемых услуг и упрощения взаимодействия с юридическими лицами почтового бизнеса при регулярной отправке письменной корреспонденции.

Используя данный сервис, клиенты по всей стране могут в автоматическом режиме подготовить все необходимые первичные документы (формы 103/103ф), адресные ярлыки, уведомления, а также распечатать необходимую информацию об отправителе и получателе на самом отправлении, включая трек-номер отправления (для заказных отправлений).

Сервис дает возможность автоматической проверки на корректность введенной клиентом адресной информации, определения почтового индекса, тарифа отправления и подготовки списков отправлений к сдаче в отделении почтовой связи.

Благодаря развитому программному интерфейсу сервис может быть интегрирован в информационные системы отправителей.

«Мы уже перевели значительное число сервисов Почты России в онлайн, чтобы процесс взаимодействия наших клиентов был максимально удобным, а обслуживание в отделении связи быстрым. При сдаче отправлений в почтовом отделении и клиент, и оператор связи имеют единый формат взаимодействия, что позволяет значительно ускорить обслуживание», - отметила заместитель генерального директора Почты России по почтовому бизнесу Инесса Галактионова.

Уже сейчас в личном кабинете клиенту доступна статистика по объемам оказанных ему услуг. В будущем в сервис планируется включить электронной документооборот по первичным документам, автоматическую сверку по актам оказанных услуг и отчетность по качеству доставки заказной корреспонденции.

Реализация данной функции позволит клиентам значительно упростить взаимодействие с Почтой России, сократить операционные расходы на подготовку первичных документов и формирование бухгалтерских актов сверки, а также осуществлять мониторинг качества доставки заказной корреспонденции в режиме онлайн.

Сервис otpravka.pochta.ru был запущен в 2016 году. Первыми его удобство смогли опробовать корпоративные клиенты, отправляющие большие объемы посылочной почты. Интерфейс позволяет интернет-магазину на своем сайте показывать покупателю актуальный тариф пересылки Почтой России, исключить ошибки при заполнении адресных данных, сразу после покупки передать клиенту почтовый трек-номер, а также гибко адаптировать возможности сервиса к любым бизнес-процессам при подготовке отправлений на складе. Отправителю остается только наклеить бланки на посылки и доставить их в точку приема.