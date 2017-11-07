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В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Адлер» пресечена очередная попытка провоза боеприпасов

Вторник, 07 ноября 2017 14:50
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Двадцать три 12 миллиметровых патрона выявили пограничники совместно с коллегами из таможни при проведении осмотра автомобиля Suzuki Vitara с регистрационными номерами республики Абхазия. Житель сопредельного государства сообщил сотрудникам контролирующих органов, что боеприпасы остались в машине после охоты.

В итоге, забывчивого 40-летнего мужчину, подозреваемого в преступлении, пограничники через государственную границу не пропустили. Его автомобиль поместили на стоянку для задержанных транспортных средств. Боеприпасы изъяли и направили на экспертизу. Процессуальное решение по факту выявления незаконного груза примут таможенные органы.

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