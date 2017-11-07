Заместитель руководителя следственного управления по краю проведет прием граждан в Северском районе

В четверг, 9 ноября 2017 года, с 14.00 до 16.00 заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Александр Кондратенко проведет личный прием граждан в Северском районе по вопросам, относящимся к компетенции следственных органов Следственного комитета России.

Прием граждан будет осуществляться по месту дислокации следственного отдела по Северскому району (ст. Северская, ул. Советская, д.33/б).

Записаться на прием можно непосредственно в следственном отделе по Северскому району по телефонам: 8 (861-66) 2-91-34.

Гражданам, обратившимся на прием, при себе иметь документ, удостоверяющий личность.