Португалия заявила о возвращении России на «Евровидение» в 2018 году

В 2018 году в песенном конкурсе «Евровидение», который на этот раз пройдет в столице Португалии Лиссабоне, примут участие 42 страны. Россию на конкурсе представит певица Юлия Самойлова. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте конкурса.

«Также после годичного отсутствия к участию в конкурсе возвращается Россия», — отмечается в сообщении.

Организаторы называют «Евровидение-2018» «особенным годом» для Швеции, так как эта страна отметит свою 60-ю годовщину со времен первого участия в конкурсе в 1958 году.

Кроме того, были представлены официальный логотип конкурса и девиз: «Все на борт!».