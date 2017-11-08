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Как жителей Краснодара будут расселять из ветхого жилья?

Среда, 08 ноября 2017 09:21
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По данным мэрии Краснодара, на территории города признаны аварийными и подлежащими расселению 79 многоквартирных жилых домов, 28 из них будут расселены до конца 2017 года, оставшийся 51 дом — а это более 480 квартир и 911 человек — включены в муниципальную программу по расселению.
Программу предполагается реализовывать в три этапа — 2018−2019, 2019−2020 и 2020 — 2021 годы за счет средств местного бюджета. На первом этапе — в 2018 году — планируется расселить 8 многоквартирных жилых домов — это 94, 5 млн руб.
Сейчас в Краснодаре подготовлен к сносу 31 аварийный дом, демонтаж выполняют подрядные организации.

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