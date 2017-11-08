Чечня, Крым и Севастополь в 2018 году, как и в этом, вновь получат «именные» дотации на балансировку бюджетов

Чечня, Крым и Севастополь, у которых поступления из федерального бюджета выше их собственных доходов, получат отдельные дотации на сбалансированность своих бюджетов в 2018 году. Ко второму чтению проекта федерального бюджета в Госдуме правительство предложило распределить в пользу трех регионов 45,7 млрд руб. отдельными, «именными», статьями расходов.
Республике Крым планируется выделить 23,2 млрд руб., городу Севастополю — 5,4 млрд руб. Чеченская республика получит 17,1 млрд руб.
Речь идет о дотациях, чтобы обеспечить сбалансированность регионального бюджета (есть и другие виды дотаций). Другим регионам «именные» дотации на сбалансированность не предусмотрены, следует из правительственных поправок ко второму чтению.
Эти дотации Чечне, Крыму и Севастополю уже прописывались отдельными строками в бюджете 2017 года. По данным Федерального казначейства на 1 сентября, дотации на сбалансированность Чечне в этом году планируются на уровне 17,2 млрд руб., Крыму — 18,2 млрд руб., а Севастополю — 5,7 млрд руб.
Таким образом, дотация на балансировку бюджета Чечни в 2018 году незначительно сократится, а Крыма — вырастет на 24%.
Чечня, Крым и Севастополь в 2018 году, как и в этом, вновь получат «именные» дотации на балансировку бюджетовСреда, 08 ноября 2017 09:24
- размер шрифта уменьшить размер шрифта увеличить размер шрифта
- Печать
- Эл. почта
Чечня, Крым и Севастополь, у которых поступления из федерального бюджета выше их собственных доходов, получат отдельные дотации на сбалансированность своих бюджетов в 2018 году. Ко второму чтению проекта федерального бюджета в Госдуме правительство предложило распределить в пользу трех регионов 45,7 млрд руб. отдельными, «именными», статьями расходов.