Чечня, Крым и Севастополь в 2018 году, как и в этом, вновь получат «именные» дотации на балансировку бюджетов

Чечня, Крым и Севастополь, у которых поступления из федерального бюджета выше их собственных доходов, получат отдельные дотации на сбалансированность своих бюджетов в 2018 году. Ко второму чтению проекта федерального бюджета в Госдуме правительство предложило распределить в пользу трех регионов 45,7 млрд руб. отдельными, «именными», статьями расходов.

Республике Крым планируется выделить 23,2 млрд руб., городу Севастополю — 5,4 млрд руб. Чеченская республика получит 17,1 млрд руб.

Речь идет о дотациях, чтобы обеспечить сбалансированность регионального бюджета (есть и другие виды дотаций). Другим регионам «именные» дотации на сбалансированность не предусмотрены, следует из правительственных поправок ко второму чтению.

Эти дотации Чечне, Крыму и Севастополю уже прописывались отдельными строками в бюджете 2017 года. По данным Федерального казначейства на 1 сентября, дотации на сбалансированность Чечне в этом году планируются на уровне 17,2 млрд руб., Крыму — 18,2 млрд руб., а Севастополю — 5,7 млрд руб.

Таким образом, дотация на балансировку бюджета Чечни в 2018 году незначительно сократится, а Крыма — вырастет на 24%.