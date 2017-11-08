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Губернатор Кубани поторопил рабочих с ремонтом дорог

Среда, 08 ноября 2017 09:26
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Губернатор Кубани поторопил рабочих с ремонтом дорог. Некоторые организации отстают от графика.

До конца года в Краснодарском крае отремонтируют больше тысяч километров дорог. Об этом рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на специальном совещании.

В этом году на строительство новых и ремонт старых дорог потратят всего больше 23 млрд рублей. Уже отремонтировано 247 километров местных дорог из 440 запланированных.

В некоторых районах подрядные организации отстают от графика. В частности, «проблемными» стали Апшеронский, Темрюкский, Крымский районы и Геленджик.

Глава региона отметил, что ответственным чиновникам нужно почаще выезжать в регионы, чтобы лично контролировать ситуацию, спрашивать с местных глав и дорожников. Он призвал ускорить работы, чтобы закончить все в срок.

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