Глава Павловского района объявил о своей отставке

Глава Кубани Вениамин Кондратьев принял отставку руководителя района 7 ноября.

Глава Павловского района Владимир Трифонов на заседании Совета депутатов муниципального образования края сложил полномочия и объявил о своем увольнении с должности.

Причиной ухода Павлова, а точнее его отставки, стали недостаточно высокие показатели социально-экономического развития района, пояснил вице-губернатор края Алексей Копайгородский.

— Мы отмечаем вклад в развитие Павловского района Владимира Трифонова, но дальше муниципалитет будет вести вперед уже другой руководитель, — заявил Копайгородский на Совете депутатов 7 ноября.

Исполнят обязанности главы района до проведения конкурса на замещение должности будет главы муниципалитета будет Юрий Шулико, ранее работавший первым замглавы района по организационным, кадровым и правовым вопросам, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.