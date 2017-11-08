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Вступили в силу единые правила движения на круговых перекрестках

Среда, 08 ноября 2017 09:30
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В России в среду, 8 ноября, вступили в силу новые правила дорожного движения. В частности изменился порядок выезда на перекресток с круговым движением.

Как сообщает газета "Известия", теперь водитель, въезжающий на перекресток, должен уступить дорогу машинам, которые в этот момент движутся по кругу

При этом, перекресток должен быть обозначен знаком «Круговое движение». Однако, при установленных знаках приоритета и работающем светофоре водитель, в соответствии с их требованиями, обязан пересечь перекресток.

Ранее сообщалось, что премьер Дмитрий Медведев подписал два постановления об изменениях в правилах дорожного движения. В частности, нововведения сделали правила кругового движения едиными по всей России.

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