Вступили в силу единые правила движения на круговых перекрестках

В России в среду, 8 ноября, вступили в силу новые правила дорожного движения. В частности изменился порядок выезда на перекресток с круговым движением.

Как сообщает газета "Известия", теперь водитель, въезжающий на перекресток, должен уступить дорогу машинам, которые в этот момент движутся по кругу

При этом, перекресток должен быть обозначен знаком «Круговое движение». Однако, при установленных знаках приоритета и работающем светофоре водитель, в соответствии с их требованиями, обязан пересечь перекресток.

Ранее сообщалось, что премьер Дмитрий Медведев подписал два постановления об изменениях в правилах дорожного движения. В частности, нововведения сделали правила кругового движения едиными по всей России.