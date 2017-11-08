В ИК-3 чествовали молодых сотрудников

В исправительной колонии №3 УФСИН России по Краснодарскому краю, в рамках празднования Дня народного единства, было проведено торжественное мероприятие, посвященное чествованию молодых сотрудников. Недавно принятые на службу в женскую исправительную колонию №3 сотрудники торжественно присягнули на верность служения России.

Проходившее в торжественной обстановке на глазах ветеранов и личного состава учреждения действо, несомненно, станет одним из ярких эпизодов в карьере молодых сотрудников. С напутственными словами к ним обратились начальник ИК-3 Александр Кулагин, его заместитель по кадрам и воспитательной работе Ольга Кузнецова, представитель ветеранской организации ИК-3 Зинаида Глаголева. От старших коллег и наставников прозвучали пожелания стойко переносить все тяготы службы, четко соблюдать требования закона и норм профессиональной этики, достойно нести службу на благо Отечества. Всех присутствующих благословил настоятель Свято-Троицкого храма города Усть-Лабинск иерей Дионисий Шиегин.

Молодым сотрудникам вручили служебные удостоверения и памятки с информацией об основных нормативных актах, регламентирующих деятельность УИС.

Завершилось мероприятие праздничным концертом художественной самодеятельности сотрудников ИК-3.