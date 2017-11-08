Активисты ОНФ составили подборку дорожных особенностей российских городов

Активисты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» по итогам рейда по всей стране составили подборку дорожных особенностей, свойственных для разных регионов. Например, где-то таинственно исчезают ливневки, автомобилистам приходится продираться через острые камни на дороге, а пешеходам - перемещаться по городу по сгнившим деревянным тротуарам. Другие города, как считают активисты ОНФ, наоборот, могут подать позитивный пример.

Трасса «Колыма» не прощает лысую резину

Одна из особенностей трассы «Колыма», которая связывает Якутск с Магаданом, в том, что при ее строительстве был использован особый материал – скальные породы и острые камни. Местные жители рассказывают, что были случаи, когда в дороге приходилось более 20 раз заделывать проколы шин. Нужно сразу запасаться специальными ремкомплектами и на ходу ремонтировать колеса, чтобы хоть как-то доехать до пункта назначения. На преодоление такой трассы длиной около 2 тыс. км водителям обычно приходится тратить 4 дня.

Во Владивостоке постоянно пропадают дорожные люки

В столице Приморского края большой популярностью у населения пользуются крышки ливневой канализации. Именно этим можно объяснить то, что их постоянно воруют. Открытую ливневку можно встретить не только на окраинах, но и на центральных улицах, при этом такие места никак не обозначены. Например, на ул. Днепровская еще в 2015 г. инспекторы Народного фронта обнаружили, что крышки ливневки отсутствовали на всем протяжении нового участка ремонта. Через два года картина не изменилась – крышки на местах так и не появились.

Хабаровские нанотехнологии

В Хабаровске также бесследно исчезают крышки ливневой канализации – в городе много улиц, где можно легко провалиться колесом в яму. Но администрация города здесь нашла решение проблемы - со следующего года металлические крышки поменяют на сделанные из композитных материалов, непригодные для переплавки. Чиновники надеются, что в этом случае ливневки похитителей не заинтересуют.

Архангельск: «деревяшки» в центре города

Архангельск знаменит тем, что прямо в центре города можно встретить деревянные тротуары. С одной стороны, это придает изюминку городу, с другой – такие тротуары необходимо как следует содержать. Однако в Архангельске многие деревянные настилы прогнили, и ходить по ним опасно.

В Краснодаре берут количеством, а не качеством

Участники инспекции ОНФ отметили, что улица Есенина в новом микрорайоне Краснодара находится в крайне плохом состоянии. Местные жители рассказали, что застройщики, сдавая квартиры в новостройках, о дорогах попросту забывают. Загруженность таких узких недостроенных улиц автомобилями порой не позволяет проехать скорой помощи и пожарным.

Челябинская стометровка

На большинстве улиц в Челябинске ямочный ремонт проводится участками до 100 м, и гарантия на него дается всего 1 год. Понятно, что подрядчик не будет заинтересован проводить ремонт качественно – достаточно того, чтобы заплатки продержались один год. И хотя серьезных ям и разрушений на дорогах столицы Челябинской области инспекторы не нашли, но заплаток и неровностей там оказалось предостаточно.

2 года гарантии на ямочный ремонт в Благовещенске

А вот административный центр Амурской области можно привести в качестве положительного примера в дорожном ремонте. Гарантия на ремонт дорог здесь дается максимальная - 5 лет. Более того, дорожники предоставляют гарантию и на ямочный ремонт (2-3 года). Такое встретишь нечасто, поскольку законодательством не закреплено обязательство по гарантии ямочного ремонта.

В Чите дороги есть, но денег на их ремонт - нет

По словам начальника управления ЖКХ города, на ремонт дорог в этом году выделено всего 9 млн руб., на ямочный - 21 млн руб. Очевидно, что этих денег не хватит, чтобы привести дороги в нормальное состояние. В этом году ремонт будет производиться лишь на трех улицах. Для сравнения: в прошлом году на ремонт дорог в Чите было выделено 56 млн руб.

В Тюмени денег хватит, чтобы заасфальтировать дороги даже в частном секторе

А в Тюмени на дороги денег не жалеют. Даже в частном секторе - асфальтовое покрытие, оборудованы пешеходные переходы, нанесена разметка. В этом году на данные цели выделено 6 млрд руб. Суммы достаточно, чтобы отремонтировать практически все проблемные участки.

«Дорожные особенности, которые мы выявили в ходе рейда - один из показателей отношения к своим обязанностям чиновников в регионах. Ведь если власти города не решают проблему открытых ливневок, ям на дорогах, подвергая опасности здоровье и жизнь местных жителей, то это говорит, прежде всего, об их халатности. Наша подборка – шуточная, но в ней, как в любой шутке – лишь доля юмора. Потому что качественные дороги являются залогом безопасного движения в городе и об этом должны помнить местные чиновники», - прокомментировал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Владимир Путин. Главные задачи ОНФ - контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни граждан.

Пресс-служба ОНФ