В канун Дня народного единства на российско-абхазской границе пограничники задержали уроженца Грузии с поддельным паспортом. Мужчина пытался въехать в Россию по документу, в котором несколько страниц было отпечатано на принтере.

Подозреваемого в нарушении государственной границы выявили в ходе пограничного контроля международного пассажирского поезда сообщением «Сухум – Москва». Мужчина предъявил сотрудникам краевого пограничного управления российский паспорт, в котором на страницах с установочными данными отсутствовали элементы защиты. После проведения специальной проверки подозрения, что документ содержит частичную подделку, подтвердились. Кроме этого было установлено, что сам бланк паспорта числится в розыске.

В настоящее время нелегальный пассажир задержан. По факту нарушения государственной границы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ. Следственные действия продолжаются.