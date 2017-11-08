«Краснодар Водоканал» ведет автоматизацию насосных станций

В рамках реализации программ энергоресурсосбережения и автоматизации водопроводно-насосных станций (ВНС) специалисты «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») продолжают замену насосного оборудования на ВНС третьего и четвертого подъема.

За последние четыре месяца на этих объектах заменено 65 насосных агрегатов и 219 единиц запорной арматуры, установлено 65 приборов учета. На 38 ВНС выполнена замена 540 метров внутреннего трубопровода диаметром 100, 150 и 200 мм.

Повысительные водопроводно-насосные станции являются важнейшим звеном в системе водоснабжения города. Путем повышения давления воды в напорных трубопроводах, станции транспортируют воду потребителям, обеспечивая водоснабжение высотных зданий, жилых микрорайонов и коттеджных поселков. Наиболее важной задачей для таких объектов является надежный и бесперебойный режим эксплуатации. В целях обеспечения такого режима компания проводит мероприятия по замене оборудования.

На сегодняшний день специалисты ООО «Краснодар Водоканал» ведут монтаж оборудования на 10-ти станциях Краснодара – в Карасунском, Западном, Прикубанском и Центральном округах.