В «Смене» стартовали уникальные образовательные программы!

7 ноября в праздничной атмосфере в ВДЦ «Смена» стартовала 14-я смена. Она объединила 890 мальчишек и девчонок со всей России. За две недели будет реализовано 4 тематические программы: "Всероссийский фестиваль русского языка и российской культуры", "Всероссийская смена лидеров ученического самоуправления «Следуй за мной», "Город мастеров будущего" и "Всероссийская профильная смена по информационным технологиям и техническим видам спорта".

Круглые столы, мастер-классы, творческие лаборатории – все это ожидает участников Всероссийского фестиваля русского языка и российской культуры. Участниками программы являются обучающиеся общеобразовательных организаций – победители конкурсов и олимпиад по русскому языку, литературе, истории, культурологии, победители Всероссийского конкурса творческих и исследовательских работ «Слово в «Смене».

Основной целью фестиваля является создание площадки для популяризации русского языка средствами современных коммуникаций. Главными задачами фестиваля является укрепление чувства уважения к русскому языку как государственному языку и средству межнационального общения народов Российской Федерации, повышение статуса русского языка, развитие межнационального взаимодействия и кросс-культурных компетенций у участников смены, формирование чувства гражданственности и патриотизма, популяризация языковедческих и культурологических специальностей, развитие межкультурного взаимодействия в молодежной среде.

С открытием смены мальчишек и девчонок поздравил директор ВДЦ "Смена" Евгений Нижник:

"Сегодня мы открываем один из самых интересных и творческих фестивалей - Всероссийский фестиваль русского языка и российской культуры! Многие великие поэты, писатели, сочиняли свои произведения именно на русском языке. Это один из самых сложных и самых красивых языков в мире, поэтому мне хотелось бы пожелать, чтобы каждый из вас проявил здесь свои самые яркие способности, познал новое!"

Более 600 мальчишек и девчонок из 50 регионов России, а также Луганской и Донецкой Народных Республик объединили профориентационная смена «Город мастеров» и профильная смена по информационным технологиям и техническим видам спорта в ВДЦ

«Смена». На смене «Город мастеров» мальчишки и девчонки на практике познакомятся с множеством рабочих профессий и освоят 7 компетенций от деревообработки до 3D- моделирования. Главное – за две недели многие ребята смогут определиться с будущей профессией.

Проект направлен на популяризацию технических видов спорта, повышение спортивного мастерства учащихся, вовлечение молодежи в занятия техническими видами спорта, а также на подготовку участников к межрегиональным, всероссийским и международным соревнованиям по техническим и модельным видам спорта.

В рамках проекта будет проведен цикл открытых тренировок, соревнования в 4-х различных классах (авиамодельный спорт, судомодельный спорт, автомодельный спорт, робототехника), организованы разработка и защита проектов в области информационных технологий и робототехники.

Также в рамках проведения тематической смены пройдет лекция «Создание и управление проектом. Подбор и мотивация команды. Принципы работы с инвесторами», которую проведет директор по развитию инвестиционной компании «АТОН» Сергей Белоконев. Мальчишки и девчонки посетят встречу с директором Департамента корпоративной и социальной ответственности ПАО МТС Еленой Серегиной.

Для участников профильной смены по информационным технологиям и техническим видам спорта будут проводиться соревнования по робототехнике, автомодельному спорту и другим. Кроме того, сменовцы научатся веб-дизайну, создавать интернет-сайты и собственные проекты в сфере IT.

По традиции в центре будет проводиться гражданско-патриотическая программа «Пост №1». Мальчишки и девчонки на протяжении всей смены будут знакомиться с военными профессиями, проводить круглые столы на тему патриотизма и нести Вахту Памяти около памятника погибшим учащимся профтеха в годы Великой Отечественной войны.

Ребята из Всероссийской смены лидеров ученического самоуправления «Следуй за мной» каждый день будут повышать свои знания о реализации права обучающихся на управление образовательной организацией. В смене участвуют 150 лидеров – президентов своих школ для того, чтобы принять участие в теоретических и практических занятиях, лекциях и мастер-классах по ученическому самоуправлению и личностному развитию.

Впереди у сменовцев две яркие и насыщенные недели, которые подарят незабываемые эмоции и новые знания.