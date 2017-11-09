В Краснодаре изменится схема движения ряда автобусных маршрутов

С 18 ноября автобусы № 20, 95, 30, 37, 40 и 65 пойдут по другому пути.

— Изменения в схеме движения шести городских маршрутов должны разгрузить некоторые автотрассы и, перенаправив транспортные потоки, улучшить транспортное обслуживание жителей новых жилых массивов, — прокомментировал директор городского департамента транспорта и организации дорожного движения Артем Доронин.

— автобусы № 20 «ул. им. Толбухина — железнодорожный вокзал «Краснодар-I» для разгрузки ул. Октябрьской частично изменят свой маршрут и от перекрестка ул. Октябрьской и ул. им. Буденного пойдут по ул. Кубанской Набережной. Теперь в прямом направлении — от ул. Октябрьской движение автобусов будет осуществляться по ул. им. Будённого, ул. Кубанской Набережной, ул. Мира до железнодорожного вокзала «Краснодар-I». В обратном направлении автобусы пойдут по ул. Мира, ул. Октябрьской, ул. им. Ленина, ул. Кубанской Набережной, ул. им. Будённого, ул. Октябрьской и далее по маршруту.

— на маршруте № 30 «Кооперативный рынок — ул. им. Лавочкина» для разгрузки ул. им. Фадеева в прямом и обратном направлениях автобусы пойдут от ул. им. Мачуги по ул. Бородинской, ул. Почтовой, ул. им. Крупской, ул. 1-го Мая и далее по маршруту.

— на маршруте № 37 «ул. им. Валерия Гассия — Кооперативный рынок», автобусы для разгрузки выезда с «малого кольца» Гидростроя и улучшения транспортного обслуживания жителей ЖК «Парус» проследуют в прямом и обратном направлениях — по ул. им. Валерия Гассия, ул. Автолюбителей,

ул. им. Невкипелого, ул. Автолюбителей, ул. им. Мачуги и далее по маршруту.

— на маршруте № 40 «Автовокзал “Южный” — Юбилейный микрорайон» автобусы будут перенаправлены с ул. им. Атарбекова на ул. им. Яна Полуяна для улучшения транспортного обслуживания жителей нового микрорайона «Солнечный». Они пойдут в прямом и обратном направлениях — от ул. им. Атарбекова по ул. им. Ковалёва, ул. им. Яна Полуяна, ул. им. Тургенева и далее по маршруту.

— маршрут № 65 «ул. им. Яна Полуяна — ул. им. Дмитрия Благоева» будет продлен до ул. им. Симиренко, куда ранее не ходил общественный транспорт. Теперь автобусы в прямом и обратном направлениях пойдут от ул. им. Яна Полуяна, по ул. им. Ковалёва, пр. им. Константина Образцова, ул. Совхозной до ул. им. Симиренко.

— на маршруте № 95 «Автовокзал “Южный” — Юбилейный микрорайон» также для разгрузки ул. Октябрьской движение автобусов будет перенаправлено на ул. Кубанскую Набережную. Автобусы здесь проследуют в прямом направлении — от ул. Индустриальной по ул. Кубанской Набережной, ул. им. Тургенева и далее по маршруту, в обратном направлении — от ул. им. Тургенева по ул. Кубанской Набережной, ул. Оранжерейной, ул. Индустриальной и далее по маршруту, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.