〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

В администрации Сочи создан новый департамент

Четверг, 09 ноября 2017 07:52
Оцените материал
(0 голосов)

«Департамент возглавит председатель Общественного экологического совета при главе города Андрей Платонов», — представил нового руководителя мэр Анатолий Пахомов на еженедельном планерном совещании 8 ноября.
Реорганизация коснулась и департамента по взаимодействию с правоохранительными органами и общественными объединениями. В частности, создается департамент по взаимодействию с правоохранительными органами, в состав которого войдет управление по профилактической работе с населением. Отдельно будет выделено управление по взаимодействию с общественными объединениями.
Также на планерке Пахомов представил нового главу Раздольского сельского округа Павла Корелова — бывшего сотрудника администрации Хостинского района.

Прочитано 59 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « В Краснодаре изменится схема движения ряда автобусных маршрутов Краснодарский железнодорожный обход пообещали достроить в 2018 году »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.