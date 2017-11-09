В администрации Сочи создан новый департамент

«Департамент возглавит председатель Общественного экологического совета при главе города Андрей Платонов», — представил нового руководителя мэр Анатолий Пахомов на еженедельном планерном совещании 8 ноября.

Реорганизация коснулась и департамента по взаимодействию с правоохранительными органами и общественными объединениями. В частности, создается департамент по взаимодействию с правоохранительными органами, в состав которого войдет управление по профилактической работе с населением. Отдельно будет выделено управление по взаимодействию с общественными объединениями.

Также на планерке Пахомов представил нового главу Раздольского сельского округа Павла Корелова — бывшего сотрудника администрации Хостинского района.