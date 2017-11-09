Путин рассказал о национальном приоритете России XXI века

Президент России Владимир Путин заявил, что для России национальным приоритетом в XXI веке является развитие Дальнего Востока. Об этом российский лидер написал в своей статье, приуроченной к стартующему на этой неделе во Вьетнаме саммиту «Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества».

Статья носит название «XXV саммит АТЭС в Дананге: вместе к процветанию и гармоничному развитию». Ее текст опубликован на сайте Кремля. Версию на английском языке опубликовало агентство Bloomberg.

Для России развитие Дальнего Востока является национальным приоритетом XXI века. Речь идет о создании в регионе «территорий роста», масштабном освоении природных богатств и поддержке передовых высокотехнологичных отраслей. Об инвестициях в человеческий капитал, в образование и здравоохранение, в формирование конкурентных научно-исследовательских центров.

Президент также выразил надежду, что «иностранные партнеры — прежде всего, из экономик АТЭС — будут активно подключаться к реализации этих программ и проектов».

В своей статье Путин также указывает на существование «уникального партнерского духа АТЭС». По мнению президента, это происходит благодаря тому, что страны региона «стремятся взаимодействовать на основе принципов консенсуса и добровольности, взаимного уважения и готовности к компромиссу, вне зависимости от политической конъюнктуры».

В качестве совместных вызовов, которые стоят перед странами Азиатско-тихоокеанского региона, Путин назвал вопросы международной информационной безопасности, защиты компьютерных программ, предупреждение и ликвидацию последствий природных катаклизмов и техногенных аварий, эпидемий и пандемий, а также вопросы продовольственной безопасности.

Юбилейный 25-й саммит АТЭС стартует 10 ноября во вьетнамском Дананге. Накануне в Кремле заявили, что 10 ноября российский президент проведет четыре двусторонние встречи — с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Японии Синдзо Абэ, президентом Филиппин Родриго Дутерте и президентом Вьетнама Чан Дай Куангом. На саммит также приедет президент США Дональд Трамп. Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что президент России готов к встрече со своим американской коллегой.