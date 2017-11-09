В Краснодаре 100 многоквартирных домов остались без тепла из-за аварии‍

Около 12 часов ночи на теплотрассе, расположенной на улице 70 лет Октября произошла авария. Случился разрыв линии диаметром полметра.

«Из-за аварии без тепла осталось 100 многоквартирных домов с населением около 60 тысяч человек», - сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

На месте аварии работает бригада АО «АТЭК Краснодартеплоэнерго». Всего задействовано 15 человек и 4 единицы техники. Также к месту разрыва направлены оперативники местного ПСГ.

Специалисты обещают устранить последствия аварии в ближайшее время.