«Локомотив-Кубань» обыграл БК «Партизан» в матче Еврокубка

"Локомотив" на выезде обыграл "Партизан" в матче группового турнира Еврокубка - 93:83. Самым результативными игроком встречи стал разыгрывающий краснодарцев Джо Рэгланд, набравший 23 очка.
Для команды Саши Обрадовича эта победа стала пятой со страта турнира. "Локо" лидирует в группе С.
«Локомотив-Кубань» обыграл БК «Партизан» в матче ЕврокубкаЧетверг, 09 ноября 2017 07:59
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"Локомотив" на выезде обыграл "Партизан" в матче группового турнира Еврокубка - 93:83. Самым результативными игроком встречи стал разыгрывающий краснодарцев Джо Рэгланд, набравший 23 очка.
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