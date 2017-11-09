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«Агрокомплекс» имени Ткачева стал причиной зловония в Краснодаре

Четверг, 09 ноября 2017 08:00
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С утра жители краевой столицы проявляли беспокойство из-за появившегося в городе неприятного запаха. Высказывались предположения о попадании сточных вод в ливневку, аварии на очистных сооружениях, незаконной врезке жителей в городскую канализацию и даже незаконном сливе ассенизаторских машин.

Ясность в ситуацию внесла краснодарская птицефабрика, принадлежащая АО фирма «Агрокомплекс» имени Н. И. Ткачева. Оказалось, что на полях проводились плановые работы с применением птичьего помета.

«Для повышения плодородия земель предприятием «Краснодарская птицефабрика» АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева 8 ноября были начаты плановые работы по вывозу и внесению на поля птичьего помета из пометохранилищ птицефабрики с последующей заделкой его в почву», - успокоил горожан начальник управления сельского хозяйства администрации Краснодара Сергей Бурлаков.

Работы на полях могли бы пройти незамеченными для горожан, если бы не ветер. Из-за его порывов зловоние заполнило весь город. Руководство птицефабрики приняло решение приостановить удабривание почвы до улучшения погодных условий.

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