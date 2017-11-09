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Из-за съемок фильма в Краснодаре перекроют улицу Красную

Четверг, 09 ноября 2017 08:04
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В четверг, 9 ноября, жителям краевой столицы следует быть готовым к пробкам в районе центра. Из-за съемок российского сериала «Ласточка» в городе будут перекрыты несколько улиц.

«С 7:30 до 21:00 движение транспорта ограничат по одной полосе улицы Красной и от улицы Чапаева до Карасунской (по направлению к Карасунской). В съемочном процессе будет задействована и пешеходная зона», - сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Стать участником массовой сцены может любой желающий, естественно, по согласованию со съемочной группой.

16-серийную мелодраму «Ласточка» снимает режиссер Денис Карро. Выход сериала состоится осенью следующего года на телеканале «Россия-1». Драматическая лента расскажет о любви и семейных узах.

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