Из-за съемок фильма в Краснодаре перекроют улицу Красную

В четверг, 9 ноября, жителям краевой столицы следует быть готовым к пробкам в районе центра. Из-за съемок российского сериала «Ласточка» в городе будут перекрыты несколько улиц.

«С 7:30 до 21:00 движение транспорта ограничат по одной полосе улицы Красной и от улицы Чапаева до Карасунской (по направлению к Карасунской). В съемочном процессе будет задействована и пешеходная зона», - сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Стать участником массовой сцены может любой желающий, естественно, по согласованию со съемочной группой.

16-серийную мелодраму «Ласточка» снимает режиссер Денис Карро. Выход сериала состоится осенью следующего года на телеканале «Россия-1». Драматическая лента расскажет о любви и семейных узах.