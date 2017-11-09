Наталья Костенко: ограничить аппетиты ростовщиков

Вчера Госдума поддержала в первом чтении законопроект, направленный на борьбу с ростовщиками, выдающими займы населению на кабальных условиях под баснословные проценты, а также иные меры защиты прав заемщиков. Соответствующие изменения предлагается внести в ФЗ «О потребительском кредите (займе)» и ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», уточняющие определение «профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов», исключая в качестве критериев ее квалификации необходимость осуществления соответствующей деятельности на систематической основе. Кроме того, законопроектом вводится ограничение размера начисляемых процентов, сумм неустойки (штрафа, пеней) и иных мер ответственности по договору потребительского кредита (займа), срок возврата по которому не превышает одного года. Также законопроект лишает прав нелегальных кредиторов на взыскание долгов в судебном порядке и вводит запрет на уступку прав (требований) по договору потребительского кредита (займа) непрофессиональным участникам финансового рынка, а также нелегальным взыскателям.

Как сообщила депутат Госдумы Наталья Костенко, существующая долгие годы проблема нелегального кредитования всегда влекла за собой серьезные нарушения прав заемщиков. Это связано с тем, что нелегальные кредиторы, пользующиеся финансово-правовой безграмотностью заемщиков, а также не подотчетные регулятору, выдают займы на кабальных условиях, и в случае неплатёжеспособности взыскивают баснословные суммы. При этом часто при нелегальном кредитовании кредиторы используют бандитские методы взыскания. Причем, также на практике часто встречаются случаи, когда, граждане, не исполнившие своевременно обязательств по возврату нелегальному кредитору займа, лишаются единственного жилья, являющегося обеспечением к договору займа.

«К сожалению, принимаемые надзорными и правоприменительными органами меры по борьбе с нелегальными кредиторами, не позволяли в полной мере осуществлять защиту прав заемщиков. Так, еще в 2016 году Банком России было обнаружено 965 организаций, которые занимались нелегальным потребительским кредитованием. Однако указанные надзорные меры не помешали нелегальным кредиторам взыскивать выданные займы под бешеные проценты с заёмщиков в судебном порядке», - говорит Наталья Костенко.

По словам Костенко, в последние годы микрозаймы пользуются огромной популярностью у жителей нашей страны, которые в силу различных объективных обстоятельств, например, задержки или невыплаты зарплаты, вынуждены обращаться за финансовой помощью к так называемых посредникам, которые не всегда работают в рамках правового поля. Согласно текущей редакции законодательства, куда вносятся поправки, в нашей стране микрозаймы вправе выдавать только профессиональные участники финансового рынка, осуществляющие деятельность по выдаче микрозаймов населению на системной основе, то есть не менее четырех раз в течение одного года. Как показала практика правоприменения, указанная редакция законов вызывает сложности в процедуре доказывания незаконности действий нелегальных кредиторов по выдаче микрозаймов населения без статуса профессионального участника финансового рынка. Это связано с тем, что для привлечения к ответственности нелегального кредитора за незаконную деятельность по выдаче микрозаймов, важно установить то, что нарушитель закона выдавал займы на системной основе. При этом в таких случаях правоохранители и иные правоприменители при рассмотрении дел о привлечении нелегального кредитора к административной ответственности вовсе не принимают во внимание многочисленные судебные дела, по которым нелегальный кредитор в течение года взыскал в судебном порядке с заемщиков – физических лиц более четырех займов. Подтверждением сложившейся отрицательной практики привлечения нелегального кредитора к административной ответственности за незаконную деятельность по выдаче микрозаймов являются многочисленные случаи в Алтайском крае, Челябинской области и других регионах. К примеру, в 2015 году в Алтайском крае в отношении ростовщицы, не имеющей статуса профессионального участника финансового рынка и осуществляющей незаконную деятельность по выдаче микрозаймов населению, прокуратура Топчихинского района Алтайского края возбудила административное дело (п.2 ч.1 ст.24.5 КоАП РФ). Однако суд, рассматривая указанное дело, несмотря на представленные суду доказательства о том, что ростовщица в течение года выдала более 30 микрозаймов и уже взыскала их в судебном порядке с заемщиков, отказал в привлечении ее к административной ответственности со ссылкой на отсутствие системного нарушения действующего законодательства.

В прошлом году глава Банка России Эльвира Набиуллина, обратив внимание на проблему нелегального кредитования, а также отрицательную судебную практику взыскания долгов нелегальными кредиторами, предложила лишить судебной защиты договоры граждан с нелегальными кредиторами, чтобы мошенники не смогли взыскивать долги.

«На наш взгляд, разработанный законопроект позволит комплексно решить проблему нелегального кредитования, облегчив процедуру выявления и пресечения деятельности ростовщиков», - заключила Наталья Костенко.