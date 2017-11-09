Колл-центру «Краснодар Водоканал» исполнилось 7 лет

Информационно-справочной службе «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») исполнилось 7 лет.



За это время специалисты колл-центра приняли свыше 845 тысяч телефонных звонков. Более 15 тысяч потребителей ежемесячно получали оперативную информацию по вопросам холодного водоснабжения и водоотведения, о порядке опломбировки приборов учета, о правилах подключения к сетям, перерасчетах, своевременно передавали показания приборов учета, а также могли подать заявки на поверку и установку приборов учета.



Кроме получения информации,краснодарцы сами сообщали специалистам колл-центра о повреждениях на сетях, отсутствующих крышках колодцев. Благодаря бдительности горожан всегда удавалось оперативно устранять повреждения на сетях.



Сотрудники информационно-справочной службы (ИСС) краснодарского водоканала всегда готовы оперативно предоставить информацию о проведении на сетях профилактических и ремонтных работ. Они регистрируют заявки по аварийным ситуациям, по качеству воды и слабому давлению, что снимает нагрузку с Центральной диспетчерской службы предприятия.



За прошедший год удалось улучшить качество информирования граждан о плановых отключениях на сетях водоснабжения и водоотведения. На сайте ООО «Краснодар Водоканал» появилась возможность ознакомиться с планом отключений на ближайшие дни. Кроме того, жители могут подписаться на получение уведомлений об отключениях, узнать о выезде бригад специалистов по адресу.



«Информационно-справочная служба, созданная в 2010 году в целях улучшения качества обслуживания потребителей, постоянно повышает эффективность взаимодействия предприятия с абонентами, - говорит генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал» Дмитрий Павлюченко. – Дляболее полного представления о пожеланиях жителей Краснодара, компания постоянно поддерживает обратную связь с населением, чтобы абоненты всегда могли напрямую обратиться с вопросами к поставщику услуг».



Телефон информационно-справочной службы ООО «Краснодар Водоканал» работает ежедневно без выходных и перерывов с 08:00 до 20:00. На связи находятся одновременно шесть операторов, что существенно увеличивает количество принимаемых звонков специалистами. В среднем сотрудниками колл-центра обрабатывается от 500 до 1000 звонков в сутки.С начала этого года уже принято около 162 тысяч входящих звонков.



Позвонив по телефону информационно-справочной службы – 8 (861) 217-03-33, жители города могут получить информацию о тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения, графике работы предприятия, правилах получения технических условий подключения для физических и юридических лиц и многом другом.