В Сочи возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы за сбыт спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении 62-летней местной жительницы, которая подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).

По версии следствия, 01 ноября 2017 года, в дневное время, женщина, находясь на 2 платформе железнодорожного вокзала станции Адлер, расположенного в городе Сочи Краснодарского края, продала 3 пластиковые бутылки спиртосодержащей продукции, объемом по 1,5 литра каждая на общую сумму 750 рублей.

Согласно проведенной экспертизе указанная продукция не отвечает требованиям безопасности здоровья потребителей и является опасной при употреблении.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя Южного СУТ СК России А.Е. Терземан