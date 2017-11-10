〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

В Сочи возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы за сбыт спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности

Пятница, 10 ноября 2017 09:24
Оцените материал
(0 голосов)

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении 62-летней местной жительницы, которая подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).

По версии следствия, 01 ноября 2017 года, в дневное время, женщина, находясь на 2 платформе железнодорожного вокзала станции Адлер, расположенного в городе Сочи Краснодарского края, продала 3 пластиковые бутылки спиртосодержащей продукции, объемом по 1,5 литра каждая на общую сумму 750 рублей.

Согласно проведенной экспертизе указанная продукция не отвечает требованиям безопасности здоровья потребителей и является опасной при употреблении.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя Южного СУТ СК России А.Е. Терземан

Прочитано 34 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « Колл-центру «Краснодар Водоканал» исполнилось 7 лет Благодаря приставам грудной ребёнок вернулся к матери »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.