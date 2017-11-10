Благодаря приставам грудной ребёнок вернулся к матери

В Адлерском районе г. Сочи благодаря оперативности и профессионализму судебных приставов двухмесячный ребёнок передан матери. География этой семейной драмы растянулась почти на 2 тысячи километров.

Ранним утром, в последних числах октября, в Адлерский районный отдел судебных приставов г. Сочи Управления ФССП России по Краснодарскому краю прибыла жительница Нижнего Новгорода. Женщина предъявила исполнительный лист, выданный Ленинским районным судом г. Нижний Новгород об определении места жительства ребёнка. Со слов гражданки, маленького мальчика забрал родной отец.

Каким образом мужчина перевез грудного ребёнка из Нижнего Новгорода в Сочи, остается загадкой, но ситуация требовала оперативного вмешательства. У взыскательницы имелась информация о предположительном местонахождении супруга, и по этому адресу незамедлительно выдвинулся судебный пристав-исполнитель Альберт Асланян с группой коллег. К исполнительным действиям был также привлечен участковый полиции.

Должника удивило появление на пороге внушительной делегации людей в погонах, но спорить с представителями Закона он не решился. Исполнительные действия прошли без происшествий. Судебный пристав Альберт Асланян документально зафиксировал передачу двухмесячного сына матери.

Исполнительное производство окончено в связи с фактическим исполнением.