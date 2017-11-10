Детский футбол с взрослыми проблемами

Судебный пристав-исполнитель отдела по Центральному округу г. Краснодара Михаил Рынкин, в соответствии с решением суда, конфисковал партию детских игрушек.

72 детских настольных игры «футбол» были задержаны сотрудниками Краснодарской таможни. Причина оказалась не совсем обычной. На детских игрушках, получателем которых числилось зарегистрированное в Краснодаре ООО, содержалась эмблема, полностью копирующая изображение на товарном знаке международной футбольной ассоциации FIFA.

В ходе судебных разбирательств владельцу товарного знака был направлен мотивированный запрос. Полученный ответ развеял все сомнения: производитель игрушек не имел права на использование товарного знака. В соответствии с решением суда, ООО признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.10 КоАП РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг). Наказанием стал штраф в размере 50 тысяч рублей. Задержанный таможней товар подлежал конфискации.

В рамках исполнительного производства судебный пристав Михаил Рынкин изъял 6 упаковок с настольными играми (по 12 в каждой упаковке) и передал их представителям специализированной организации. Для вывоза всей массы товара потребовалась грузовая «Газель». Исполнительные действия были окончены составлением соответствующего акта, подписанного представителями таможни и специализированной организации.